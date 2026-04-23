Brocante, vide-greniers Canapville
Brocante, vide-greniers Canapville mardi 14 juillet 2026.
Canapville
Brocante, vide-greniers
Place de la mairie Canapville Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Emplacement gratuit.
> Réservation obligatoire pour les exposants .
Place de la mairie Canapville 61120 Orne Normandie +33 6 18 17 89 26
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English : Brocante, vide-greniers
L’événement Brocante, vide-greniers Canapville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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