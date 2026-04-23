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Brocante, vide-greniers Canapville

Brocante, vide-greniers Canapville mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 61120 Canapville

Département : Orne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Canapville

Brocante, vide-greniers

Place de la mairie Canapville Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Emplacement gratuit.

> Réservation obligatoire pour les exposants   .

Place de la mairie Canapville 61120 Orne Normandie +33 6 18 17 89 26 

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English : Brocante, vide-greniers

L’événement Brocante, vide-greniers Canapville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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