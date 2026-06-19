À la rencontre des oiseaux forestiers Maison de l’Estuaire Plourivo vendredi 24 juillet 2026.

Plourivo

À la rencontre des oiseaux forestiers

Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24 11:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Pics, grimpereaux… et bien d’autres oiseaux peuplent nos forêts. Que mangent-ils ? Où vivent-ils ? Pourquoi chantent-ils ? Autant de questions qui trouveront réponse à l’occasion d‘une balade ludique et sensorielle en forêt de Penhoat-Lancerf. À partir de 8 ans. .

Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

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English :

L’événement À la rencontre des oiseaux forestiers Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol