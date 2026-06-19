Les teintures de la nature Maison de l’Estuaire Plourivo
Les teintures de la nature Maison de l’Estuaire Plourivo mercredi 22 juillet 2026.
Plourivo
Les teintures de la nature
Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
La nature nous apporte une multitude de couleurs. Un atelier ludique pour explorer la magie des couleurs issues des pigments des plantes! À partir de 7 ans. .
Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
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English :
L’événement Les teintures de la nature Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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