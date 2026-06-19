Les teintures de la nature Maison de l’Estuaire Plourivo mercredi 22 juillet 2026.

Plourivo

Les teintures de la nature

Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

La nature nous apporte une multitude de couleurs. Un atelier ludique pour explorer la magie des couleurs issues des pigments des plantes! À partir de 7 ans. .

Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

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English :

L’événement Les teintures de la nature Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol