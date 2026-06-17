Le Trieux, géographie des lieux Lieu-dit Coat Ermit Plourivo
Le Trieux, géographie des lieux Lieu-dit Coat Ermit Plourivo jeudi 23 juillet 2026.
Plourivo
Le Trieux, géographie des lieux
Lieu-dit Coat Ermit Gîte de Coat Ermit Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Balade à la découverte de la vallée du Trieux. Lien entre l’Armor et l’Argoat et frontière naturelle avec des plaines alluviales, le Trieux est la colonne vertébrale du territoire. Embarquez pour une aventure qui allie connexion à la nature, exploration géographique et lecture de paysage. À partir de 12 ans. .
Lieu-dit Coat Ermit Gîte de Coat Ermit Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
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English :
L’événement Le Trieux, géographie des lieux Plourivo a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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