Les petites bêtes de la litière forestière Maison de l’Estuaire Plourivo mardi 21 juillet 2026.

Plourivo

Les petites bêtes de la litière forestière

Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Le sol grouille de vie ! Vers de terre, cloportes ou collemboles… s’agitent sous nos pieds. Venez observer et comprendre le rôle et l’importance de ces petites bêtes de la litière. À partir de 6 ans .

Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

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English :

L’événement Les petites bêtes de la litière forestière Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol