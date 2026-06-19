Les petites bêtes de la litière forestière Maison de l’Estuaire Plourivo
Les petites bêtes de la litière forestière Maison de l’Estuaire Plourivo mardi 21 juillet 2026.
Plourivo
Les petites bêtes de la litière forestière
Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 16:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Le sol grouille de vie ! Vers de terre, cloportes ou collemboles… s’agitent sous nos pieds. Venez observer et comprendre le rôle et l’importance de ces petites bêtes de la litière. À partir de 6 ans .
Maison de l’Estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
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English :
L’événement Les petites bêtes de la litière forestière Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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