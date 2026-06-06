A la rencontre des petites bêtes Fréhel vendredi 31 juillet 2026.

Fréhel

A la rencontre des petites bêtes

Devant le camping Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Capture au filet à papillon , identification et découverte de ce petit monde surprenant. A partir de 5 ans.

RDV à la chapelle de Pléherel à Fréhel .

Devant le camping Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement A la rencontre des petites bêtes Fréhel a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps