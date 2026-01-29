A la rencontre des petites bêtes Fréhel
A la rencontre des petites bêtes Fréhel jeudi 27 août 2026.
Fréhel
A la rencontre des petites bêtes
Devant le Camping du Pont de l’Etang Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Capture au filet à papillon , identification et découverte de ce petit monde surprenant. A partir de 5 ans. .
Devant le Camping du Pont de l’Etang Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement A la rencontre des petites bêtes Fréhel a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps
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