Sacy-le-Grand

À la rencontre des plantes utiles et sauvages

Rue Gambetta Sacy-le-Grand Oise

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

À la rencontre des plantes utiles et sauvages

Avec le retour du printemps, la nature s’éveille herbes, plantes et fleurs reprennent vie et transforment les paysages. Au cours de cette balade, votre guide vous initiera à l’art de reconnaître les plantes grâce à leurs formes, leurs couleurs et leurs parfums, tout en vous révélant leurs usages méconnus.

Vous apprendrez à porter un nouveau regard sur celles que l’on appelle à tort les mauvaises herbes et à découvrir comment les intégrer dans votre quotidien, qu’il s’agisse d’usages culinaires, médicinaux ou aromatiques. Baies, bourgeons, feuilles, pétales… un univers végétal fascinant s’ouvrira à vous.

Une sortie conviviale et instructive, animée par l’Association Les Amis du Marais de Sacy et Alentours.

Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte .

Rue Gambetta Sacy-le-Grand 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 35 59 tourisme@oise-halatte.fr

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English :

Discovering useful and wild plants

L’événement À la rencontre des plantes utiles et sauvages Sacy-le-Grand a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte