Informations pratiques

Rilhac-Lastours

À la rencontre des producteurs La Châtaigneraie

Leybardie Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 17:30:00

fin : 2026-08-18 18:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Venez découvrir le verger et l’atelier de Sébastien Fissot, castanéiculteur installé en agriculture biologique, producteur de châtaignes, de piquets et tuteurs en châtaignier. Sébastien vous présentera son métier et les diverses utilisations qu’il fait du châtaignier, cet arbre emblématique de nos forêts limousines !

Places limitées. Réservation obligatoire sur la billetterie du site internet de l’Office de Tourisme Pays de Nexon Monts de Châlus au plus tard la veille de l’animation avant 17h00. .

Leybardie Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 28 44 tourisme@paysdenexon-montsdechalus.fr

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English : À la rencontre des producteurs La Châtaigneraie

L’événement À la rencontre des producteurs La Châtaigneraie Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus