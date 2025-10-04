A la table des impressionnistes Rouen

A la table des impressionnistes Rouen samedi 4 octobre 2025.

A la table des impressionnistes

25 Place de la Cathédrale Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2026-02-07 14:30:00

2025-10-04 2025-11-08 2025-12-06 2026-01-03 2026-02-07 2026-03-07

Accompagné d’un guide, arpentez les rues et monuments emblématiques de Rouen qui ont influencé les maîtres de l’impressionnisme. Puis savourez un déjeuner dans la plus vieille auberge de France dont le menu est inspiré des carnets de cuisine de Claude Monet .

10h30 Visite guidée de Rouen sur les traces des impressionnistes

À la fin du XIXe siècle, la ville de Rouen a offert à Claude Monet, Paul Gauguin, Camille Pissarro de nombreuses sources d’inspiration de motifs. Laissez-vous envahir par le charme des jeux de nuages du ciel rouennais, des reflets de l’eau sur la Seine et des variations de lumière sur la façade de la Cathédrale Notre-Dame.

12h30 Rendez-vous dans la plus vieille auberge de France La Couronne .

Déguster un menu impressionniste inspiré des recettes des carnets de cuisine de Claude Monet, fin gourmet.Fondée en 1345, La Couronne est un établissement emblématique qui s’est inscrit dans l’histoire de la cuisine française. Lieu de rencontre des personnalités à travers les siècles.

Apéritif Kir normand et ses feuilletés

Entrée au choix

Gaufre de saumon, mousse de citron

Carpaccio de tomate d’antan, aumônière à la ricotta ail et fines herbes

Plat principal au choix

Volaille jaune snackée, mousseline de petits pois, sauce suprême

Dos de lieu en croûte d’amande, crème de patate douce au beurre

Dessert au choix

Millefeuille aux fruits rouges

Tarte citron meringuée

Café et mignardises

1 verre de vin (rosé, rouge ou blanc), eau plate en carafe .

25 Place de la Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

