Atelier 2 tonnes, Pavillon des Transitions, Rouen

Atelier 2 tonnes Mercredi 10 juin, 14h00 Pavillon des Transitions Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00

Qu’est-ce qu’un atelier 2 tonnes ?

Il s’agit d’un atelier collaboratif entre 10 et 15 personnes qui a pour but de mieux comprendre les enjeux de la transition bas carbone.L’objectif est d’apprendre ensemble comment chacun, à son niveau, peut agir pour réduire son impact sur la planète. Au cours de l’atelier, chaque participant est invité à réfléchir aux actions qu’il peut mener seul ou avec d’autres pour diminuer son empreinte carbone.

Pour plus d’information : https://www.notrecop21.fr/les-ateliers-2-tonnes

Pavillon des Transitions Quai de Boisguilbert, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie

La Métropole lance la COP Rouen 2030 et déploie un challenge territorial citoyens autour d’une version locale des ateliers 2 tonnes pour donner envie de tous passer à l’action!