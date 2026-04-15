La bibliothèque du futur, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

La bibliothèque du futur Mercredi 10 juin, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

En 2026, la bibliothèque de la Grand’Mare fête ses 50 ans. Pour marquer cet anniversaire, une capsule temporelle sera enterrée Le 17 juin pour les 50 prochaines années, dans une ambiance festive à l’occasion de la Fête de la musique du centre André-Malraux en présence de l’écrivaine Fatima Ouassak.À cette occasion, et dans le cadre du dispositif Lire en hiver, l’autrice Louison Nielman a animé un atelier avec les enfants de la Grand’Mare. Leurs productions seront déposées dans la capsule temporelle. Le 17 juin, Louison Nielman proposera également une séance de dédicaces de ses livres.Depuis 1976, beaucoup de choses ont changé. Avant d’enfouir cette capsule, imaginons ensemble à quoi pourrait ressembler la bibliothèque en 2076.

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En 2026, la bibliothèque de la Grand’Mare fête ses 50 ans ! Pour marquer le coup, une capsule temporelle va être enterrée pour 50 autres années.

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