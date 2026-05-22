A l’abordage Lily! Théâtre du Risorius Saint-Parize-le-Châtel

Saint-Parize-le-Châtel

A l’abordage Lily!

Théâtre du Risorius 11 Route de Villars Saint-Parize-le-Châtel Nièvre

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 21:30:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-09-19 2026-09-20

Embarquez pour l’aventure avec À l’abordage Lily ! , un spectacle plein d’énergie proposé par leThéâtre du Risorius.

Cette création tout public dès 5 ans promet un voyage captivant pour toute la famille.

Informations et Réservations: 06 80 06 31 94 et risorius.mail@gmail.com et sur notre site: www.risorius.org .

Théâtre du Risorius 11 Route de Villars Saint-Parize-le-Châtel 58490 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 06 31 94 risorius.mail@gmail.com

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English : A l’abordage Lily!

L’événement A l’abordage Lily! Saint-Parize-le-Châtel a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Saint-Pierre Magny-Cours