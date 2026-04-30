Campan

A l’approche du brame !

Rendez-vous communiqué à l’inscription CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:30:00

fin : 2026-09-25 19:30:00

Date(s) :

2026-09-25

< 300 m de dénivelé. Sortie en montagne pour vivre dans l'intimité des sapinières de montagne, cette ambiance si particulière du brame des cerfs. . Rendez-vous communiqué à l'inscription CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

< 300 m ascent. A mountain outing to experience, in the intimacy of mountain fir forests, the special atmosphere of deer bellowing. L'événement A l'approche du brame ! Campan a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65