A l’approche du brame ! Rendez-vous communiqué à l’inscription Campan
A l’approche du brame ! Rendez-vous communiqué à l’inscription Campan vendredi 25 septembre 2026.
Campan
A l’approche du brame !
Rendez-vous communiqué à l’inscription CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 17:30:00
fin : 2026-09-25 19:30:00
Date(s) :
2026-09-25
< 300 m de dénivelé. Sortie en montagne pour vivre dans l'intimité des sapinières de montagne, cette ambiance si particulière du brame des cerfs. . Rendez-vous communiqué à l'inscription CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
< 300 m ascent. A mountain outing to experience, in the intimacy of mountain fir forests, the special atmosphere of deer bellowing. L'événement A l'approche du brame ! Campan a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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