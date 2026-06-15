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Dîner Local SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Dîner Local SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan vendredi 14 août 2026.

Lieu : SAINTE MARIE DE CAMPAN

Adresse : La séoube à L'auberge La Bergerie

Ville : 65710 Campan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 26 26 Tarif de base plein tarif

Campan

Dîner Local

SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

À la Bergerie, savourez un dîner 100 % local tous les vendredis soir d’été, au cœur de la montagne. Une soirée conviviale et gourmande à partager en famille ou entre amis, autour de produits du terroir bigourdan.
Menu
Garbure complète
Fromage du pays
Tarte à la myrtille

Infos pratiques
Tous les vendredis soir à 19h30
Juillet, août et jusqu’à mi-septembre
Réservation conseillée   .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 87 79 

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English :

At La Bergerie, enjoy a 100% locally sourced dinner every Friday evening this summer, in the heart of the mountains. A friendly, gourmet evening to share with family or friends, featuring local Bigourdan specialties.

L’événement Dîner Local Campan a été mis à jour le 2026-06-15 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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