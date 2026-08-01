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Concert Guitare Classique Eglise de Campan Campan

dimanche 16 août 2026 · Eglise de Campan · Campan

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Eglise de Campan
Adresse
CAMPAN
Ville
65710 Campan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Campan

Concert Guitare Classique

Eglise de Campan CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Antoine Miralles revient à l’église Saint-Jean-Baptiste de Campan, le dimanche 16 août à 19h, accompagné de Thaïs Cosnefroy pour un concert de guitare classique.
Au programme

César Franck
I. Prélude
II. Fugue
III. Variations

Ernesto Halffter
Danza de la Gitana
Danza de la Pastora

Antonio Vivaldi Concerto en Ré Majeur, RV 230
I. Andante e spiccato
II. Larghetto
III. Allegro

Ida Presti
Danse d’Avila
Étude fantasque

Simon and Garfunkel
Sounds of silence   .

Eglise de Campan CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 72 81  amis.madame.campan@gmail.com

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English :

Antoine Miralles returns to the Church of Saint John the Baptist in Campan on Sunday, August 16, at 7:00 p.m., accompanied by Thaïs Cosnefroy for a classical guitar concert.

L’événement Concert Guitare Classique Campan a été mis à jour le 2026-08-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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