Informations pratiques

Campan

Concert Guitare Classique

Eglise de Campan CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Antoine Miralles revient à l’église Saint-Jean-Baptiste de Campan, le dimanche 16 août à 19h, accompagné de Thaïs Cosnefroy pour un concert de guitare classique.

Au programme

César Franck

I. Prélude

II. Fugue

III. Variations

Ernesto Halffter

Danza de la Gitana

Danza de la Pastora

Antonio Vivaldi Concerto en Ré Majeur, RV 230

I. Andante e spiccato

II. Larghetto

III. Allegro

Ida Presti

Danse d’Avila

Étude fantasque

Simon and Garfunkel

Sounds of silence .

Eglise de Campan CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 72 81 amis.madame.campan@gmail.com

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English :

Antoine Miralles returns to the Church of Saint John the Baptist in Campan on Sunday, August 16, at 7:00 p.m., accompanied by Thaïs Cosnefroy for a classical guitar concert.

L’événement Concert Guitare Classique Campan a été mis à jour le 2026-08-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65