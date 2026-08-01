Concert Guitare Classique Eglise de Campan Campan
dimanche 16 août 2026 · Eglise de Campan · Campan
Informations pratiques
Campan
Concert Guitare Classique
Eglise de Campan CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Antoine Miralles revient à l’église Saint-Jean-Baptiste de Campan, le dimanche 16 août à 19h, accompagné de Thaïs Cosnefroy pour un concert de guitare classique.
Au programme
César Franck
I. Prélude
II. Fugue
III. Variations
Ernesto Halffter
Danza de la Gitana
Danza de la Pastora
Antonio Vivaldi Concerto en Ré Majeur, RV 230
I. Andante e spiccato
II. Larghetto
III. Allegro
Ida Presti
Danse d’Avila
Étude fantasque
Simon and Garfunkel
Sounds of silence .
Eglise de Campan CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 72 81 amis.madame.campan@gmail.com
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English :
Antoine Miralles returns to the Church of Saint John the Baptist in Campan on Sunday, August 16, at 7:00 p.m., accompanied by Thaïs Cosnefroy for a classical guitar concert.
L’événement Concert Guitare Classique Campan a été mis à jour le 2026-08-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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