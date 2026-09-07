A l’assaut de la tour, saint-Clément-sur-Durance, Saint-Clément-sur-Durance

Informations pratiques

A l’assaut de la tour Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00 saint-Clément-sur-Durance Hautes-Alpes

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Ces journées sont une parfaite occasion de (re)découvrir l’histoire du village et de sa tour emblématique, dite tour sarrasine. mais est-elle aussi ancienne ?

Venez apprécier les 360° de panorama qui permettent de surveiller la vallée, du haut de la tour.

saint-Clément-sur-Durance 05600 Saint-Clément-sur-Durance, la tour Saint-Clément-sur-Durance 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.lequeyras.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 92 46 76 18 »}] Tour dite sarrasine, tour de guet, construite au XIVe siècle, restaurée en 1970.

Ces journées sont une parfaite occasion de (re)découvrir l’histoire du village et de sa tour emblématique, dite tour sarrasine. mais est-elle aussi ancienne ?

Saint-Clément-sur-Durance, charpente de la tour © Corinne Clivio – Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon Guillestrois-Queyras