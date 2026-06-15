À l’écoute des engoulevents rdv Parking du Quellenec Locarn mercredi 15 juillet 2026.

Locarn

À l’écoute des engoulevents

rdv Parking du Quellenec Lande de Locarn Locarn Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Au solstice d’été, les landes de Locarn s’emplissent au crépuscule d’un chant mystérieux. Partons sur la piste d’un oiseau pas comme les autres.

Sortie naturaliste tout public avec Cicindèle.

Réservation obligatoire

02.96.36.66.11

cicindele22@orange.fr .

rdv Parking du Quellenec Lande de Locarn Locarn 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

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English :

L’événement À l’écoute des engoulevents Locarn a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Kreiz Breizh