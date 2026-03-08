À l’écoute des vivants Domaine du Bonheur La Coquille

À l’écoute des vivants

Domaine du Bonheur 2938 route des paroisses La Coquille Dordogne

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

En 2026, les Nuits des Forêts invitent chacun·e à tendre l’oreille aux forêts et à tout ce qui y vit, à explorer la forêt comme espace d’écoute, de dialogue et de résonances.

En 2026, les Nuits des Forêts invitent chacun·e à tendre l’oreille aux forêts et à tout ce qui y vit, à explorer la forêt comme espace d’écoute, de dialogue et de résonances. “À l’écoute des vivants”, c’est un appel à ralentir, à observer, à ressentir — à prêter attention aux voix multiples de la nature celles des arbres, des oiseaux, de l’eau, mais aussi celles des

humain·es qui en prennent soin, les traversent ou les racontent. Dès 21h, balade semi-nocturne à la rencontre des merveilles de la nuit, animée par Marion de La forêt d’émerveille .

Rens. et inscription auprès du domaine du bonheur 05 47 32 31 00 lacoquilledubonheur@gmail.com

Gratuit sur inscription .

English : À l’écoute des vivants

In 2026, the Nuits des Forêts invite everyone to listen to the forest and all that lives in it, to explore the forest as a space for listening, dialogue and resonance.

