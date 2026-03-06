Brunch fermier Oklé des Champs La Coquille

Brunch fermier

Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-06-14 2026-07-12 2026-08-02 2026-08-23 2026-09-13

Régalez vos papilles en dégustant un menu gourmand composé de produits locaux choisis chez des petits producteurs.

Vous pourrez créer votre menu parmi une sélection de plats salés et sucrés, le tout en terrasse, à l’ombre des cèdres.

Oklé des Champs 61 Rue Eugène Le Roy La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 20 08 61 okledeschamps@hotmail.com

English :

Treat your taste buds to a gourmet menu featuring local produce selected by small-scale producers.

You can create your own menu from a selection of sweet and savory dishes, all on the terrace in the shade of the cedars.

L’événement Brunch fermier La Coquille a été mis à jour le 2026-03-04 par Isle-Auvézère