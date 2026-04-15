BB Balade Square Jean-Jaurès La Coquille

La Coquille

BB Balade

Square Jean-Jaurès Bibliothèque La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 10:00:00

fin : 2026-06-25 12:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Les bébés partent en balade ! Avec les parents ou les assistantes maternelles, les plus petits partent en petite randonnée accompagnés par Axelle et Julie ! .

Square Jean-Jaurès Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34

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English : BB Balade

L’événement BB Balade La Coquille a été mis à jour le 2026-04-15 par Isle-Auvézère