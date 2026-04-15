BB Balade Square Jean-Jaurès La Coquille
BB Balade Square Jean-Jaurès La Coquille jeudi 25 juin 2026.
La Coquille
BB Balade
Square Jean-Jaurès Bibliothèque La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 10:00:00
fin : 2026-06-25 12:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Les bébés partent en balade ! Avec les parents ou les assistantes maternelles, les plus petits partent en petite randonnée accompagnés par Axelle et Julie ! .
Square Jean-Jaurès Bibliothèque La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 89 34
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English : BB Balade
L’événement BB Balade La Coquille a été mis à jour le 2026-04-15 par Isle-Auvézère
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