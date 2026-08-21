A L’ECOUTE DU BRAME DU CERF, 78830 Bullion, France, Bullion

Informations pratiques

A L’ECOUTE DU BRAME DU CERF 27 septembre et 4 octobre 78830 Bullion, France Yvelines

Tarifs : ENFANT 6€ ; ADULTE 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T21:00:00+02:00 – 2026-09-27T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T21:00:00+02:00 – 2026-10-04T23:30:00+02:00

Lorsque la nuit s’étend sur les bois et les sentiers, le brame du cerf comme un aboiement est un appel à un combat, à une conquête. Cette balade nocturne nous invite à découvrir la vie fascinante des grands cerfs du domaine de la forêt de Rambouillet. Balade sonore de nuit et découverte d’un animal emblématique.

Durée : 2h30

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/a-l-ecoute-du-brame-du-cerf-9727

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Vivez un moment important dans la vie des cerfs, le brame.