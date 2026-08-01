Informations pratiques

Bricqueville-sur-Mer

A l’heure de la marée basse

Les Dunes Bricqueville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

La mer descend et l’estran se découvreoffrant juste le temps pour dénicher ses curiosités.

Balade nature de 1h30 ludique et animée, à partir de 6 ans.

Boisson bio et locale offerte à l’issue de la balade.

Au plaisir de vous rencontrer ! .

Les Dunes Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 43 51 27 85 lafabriqueajardins@gmail.com

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English : A l’heure de la marée basse

L’événement A l’heure de la marée basse Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Granville Terre et Mer