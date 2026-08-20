À l’heure du quartz. Les réponses de l’horlogerie face aux mutations technologiques, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

À l’heure du quartz. Les réponses de l’horlogerie face aux mutations technologiques Jeudi 3 décembre, 18h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T18:00:00+01:00 – 2026-12-03T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-03T18:00:00+01:00 – 2026-12-03T19:00:00+01:00

Né d’une collaboration inédite entre plusieurs acteurs de l’horlogerie suisse, réunis dès 1962 par le Centre électronique horloger de Neuchâtel, le calibre Bêta 21 est l’un des premiers mouvements à quartz conçus pour les montres-bracelets. Lancée au début des années 1970, dans une période de fortes émulations technologiques et commerciales, la montre conservée au MAH ouvre une réflexion sur les standards contemporains de l’industrie horlogère helvétique.

Avec Amandine Cabrio, archiviste, historienne, wikimédienne et actuelle doctorante à l’Université de Neuchâtel

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229297060867>mStepTracking=true »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

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DR