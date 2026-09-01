Informations pratiques

Saint-Vaast-la-Hougue

A l’interface entre la terre et la mer, la mobilité du trait de côte en question(s)

41 quai Vauban Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:15:00

Date(s) :

2026-09-20

Claire Marion, conférencière au CNAM/Intechmer abordera les différentes définitions du trait de côte pour détailler ensuite la mobilité de celui-ci à différentes échelles spatiales et temporelles. Elle présentera les notions de risques littoraux aléas, enjeux anthropiques mais aussi pour la biodiversité. Ceci permettra d’ouvrir sur le futur et les stratégies d’adaptation des territoires littoraux dans un contexte de changement global, des aménagements dits de défense contre la mer aux solutions fondées sur la nature. La conférence sera illustrée d’exemples locaux, notamment issus des observations et travaux réalisés sur Tatihou et ses alentours. .

41 quai Vauban Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 14 29 03 30 resa.tatihou@manche.fr

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English : A l’interface entre la terre et la mer, la mobilité du trait de côte en question(s)

L’événement A l’interface entre la terre et la mer, la mobilité du trait de côte en question(s) Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-08-25 par Réseau Sites et Musées