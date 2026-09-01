Empreintes-Encapsuler un jardin-Eveil Saint-Vaast-la-Hougue
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Vaast-la-Hougue
Informations pratiques
Saint-Vaast-la-Hougue
Empreintes-Encapsuler un jardin-Eveil
Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:15:00
fin : 2026-09-13 16:15:00
Date(s) :
2026-09-13
Baptisé Empreintes, encapsuler un jardin , ce projet de recherche-création transdisciplinaire art-science, conçu et porté par le Dit de l’Eau, s’inscrit dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste 2026. Inspiré de l’esthétique impressionniste, il associe artistes, scientifiques et publics pour explorer les dimensions invisibles du paysage — odeurs, sons, goûts, textures et mouvements du vivant..
Cette promenade-spectacle proposée au public au cœur des jardins maritimes de l’île mêle sciences, musique, chant, danse et parfums, le tout teinté de poésie, et ponctué par un concert olfactif invitant les publics à vivre autrement les paysages de Tatihou .
L’animation est gratuite. réservation obligatoire au 02.14.29.03.30.
L’accès à l’île est payant, forfait insécable (A/R bateau + accès au musée, au fort et aux jardins) .
Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 14 29 03 30
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English : Empreintes-Encapsuler un jardin-Eveil
L’événement Empreintes-Encapsuler un jardin-Eveil Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-08-25 par Réseau Sites et Musées
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