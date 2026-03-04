À livre ouvert, Bibliothèque Parment, Rouen

À livre ouvert Mardi 5 mai, 10h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Autour d’un thème choisi ensemble, venez découvrir et emprunter des documents du réseau des bibliothèques de Rouen. Une rencontre conviviale à destination des retraités et plus de 60 ans.

Mardi 3 mars : Carnavals et fêtes du monde

Mardi 7 avril : Focus sur la littérature asiatique

Mardi 5 mai : Les fêtes médiévales Jeanne d’Arc à l’honneur

Mardi 2 juin : Les documents surprenants, quand la forme rejoint le fond

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

