À livre ouvert, Bibliothèque Parment, Rouen

À livre ouvert Mardi 5 mai, 10h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Autour d’un thème choisi ensemble, venez découvrir et emprunter des documents du réseau des bibliothèques de Rouen. Une rencontre conviviale à destination des retraités et plus de 60 ans.
- Mardi 3 mars : Carnavals et fêtes du monde
- Mardi 7 avril : Focus sur la littérature asiatique
- Mardi 5 mai : Les fêtes médiévales Jeanne d’Arc à l’honneur
- Mardi 2 juin : Les documents surprenants, quand la forme rejoint le fond
Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie
© Pixabay