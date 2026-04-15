À livre ouvert, Bibliothèque Parment, Rouen
À livre ouvert, Bibliothèque Parment, Rouen mardi 2 juin 2026.
À livre ouvert Mardi 2 juin, 10h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T11:30:00+02:00
Autour d’un thème choisi ensemble, venez découvrir et emprunter des documents du réseau des bibliothèques de Rouen. Une rencontre conviviale à destination des retraités et plus de 60 ans.
- Mardi 3 mars : Carnavals et fêtes du monde
- Mardi 7 avril : Focus sur la littérature asiatique
- Mardi 5 mai : Les fêtes médiévales Jeanne d’Arc à l’honneur
- Mardi 2 juin : Les documents surprenants, quand la forme rejoint le fond
Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/livre-ouvert »}]
Autour d’un thème choisi ensemble, venez découvrir et emprunter des documents du réseau des bibliothèques de Rouen. Une rencontre conviviale à destination des retraités.
© Pixabay
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