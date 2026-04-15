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À livre ouvert, Bibliothèque Parment, Rouen

À livre ouvert, Bibliothèque Parment, Rouen

À livre ouvert, Bibliothèque Parment, Rouen mardi 2 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Parment

Adresse : 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription

À livre ouvert Mardi 2 juin, 10h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-02T10:00:00+02:00 – 2026-06-02T11:30:00+02:00

Autour d’un thème choisi ensemble, venez découvrir et emprunter des documents du réseau des bibliothèques de Rouen. Une rencontre conviviale à destination des retraités et plus de 60 ans.

  • Mardi 3 mars : Carnavals et fêtes du monde
  • Mardi 7 avril : Focus sur la littérature asiatique
  • Mardi 5 mai : Les fêtes médiévales Jeanne d’Arc à l’honneur
  • Mardi 2 juin : Les documents surprenants, quand la forme rejoint le fond

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/livre-ouvert »}]
Autour d’un thème choisi ensemble, venez découvrir et emprunter des documents du réseau des bibliothèques de Rouen. Une rencontre conviviale à destination des retraités.

© Pixabay

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