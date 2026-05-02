A l’ombre des troglodytes Site des Maisons troglodytiques Châteauneuf-sur-Isère

Châteauneuf-sur-Isère

A l’ombre des troglodytes

Site des Maisons troglodytiques Montée de Bel Air Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Dans le cadre de la programmation estivale des Médiathèques de l’agglo, rendez-vous sur le site des maisons troglodytes à Châteauneuf-sur-Isère pour lire sur l’herbe mais aussi écouter des histoires ou participer à un atelier.

.

Site des Maisons troglodytiques Montée de Bel Air Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A l’ombre des troglodytes

As part of the summer program of the agglo’s multimedia libraries, visit the site of the troglodyte houses in Châteauneuf-sur-Isère to read on the grass, listen to stories or take part in a workshop.

L’événement A l’ombre des troglodytes Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme