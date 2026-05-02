A l’ombre des troglodytes Site des Maisons troglodytiques Châteauneuf-sur-Isère
A l’ombre des troglodytes Site des Maisons troglodytiques Châteauneuf-sur-Isère jeudi 16 juillet 2026.
Châteauneuf-sur-Isère
A l’ombre des troglodytes
Site des Maisons troglodytiques Montée de Bel Air Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Dans le cadre de la programmation estivale des Médiathèques de l’agglo, rendez-vous sur le site des maisons troglodytes à Châteauneuf-sur-Isère pour lire sur l’herbe mais aussi écouter des histoires ou participer à un atelier.
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Site des Maisons troglodytiques Montée de Bel Air Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr
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English : A l’ombre des troglodytes
As part of the summer program of the agglo’s multimedia libraries, visit the site of the troglodyte houses in Châteauneuf-sur-Isère to read on the grass, listen to stories or take part in a workshop.
L’événement A l’ombre des troglodytes Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme
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