À l’ombre d’un vaste détail, hors tempête. Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

À l’ombre d’un vaste détail, hors tempête.

Mercredi 17 février 2027 de 20h à 21h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 20:00:00

fin : 2027-02-17 21:00:00

Date(s) :

2027-02-17

Christian Rizzo

L’association fragile

Danse

Une maison, une cérémonie, un deuil. Des mots projetés. Une lumière laiteuse, un sol blanc… Dans le sillage de ses précédentes créations, Christian Rizzo ouvre la scène aux forces de l’abstraction, sublime le quotidien et danse une fiction qui se dérobe sous nos yeux.



Sur une musique d’orgue envoutante, des tableaux évoquent avec grâce le cours de la vie et du temps qui passe. Les danseurs et danseuses s’unissent en un seul corps pour mieux s’échapper en rosaces, volutes, élévations et déséquilibres. On s’attache aux regards qu’ils et elles s’adressent, protecteurs et délicats, aux mains qui s’arriment les unes aux autres ou se posent tendrement sur une épaule. Leur groupe se forme, se divise, et se recompose peuplant le vide de présences et de fantômes. Dans cette ambiance d’attention réciproque, plane pourtant comme un regret, le sentiment diffus d’un paradis perdu…



Une danse de l’infime et de l’essentiel, où chaque mouvement semble retenir quelque chose au temps qui s’échappe. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Christian Rizzo

The Fragile Association

Dance

L’événement À l’ombre d’un vaste détail, hors tempête. Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille