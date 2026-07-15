Week-end Guinguette au Parc du Grand Séminaire Ciné plein air et Dj Set Parc du Grand Séminaire Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Week-end Guinguette au Parc du Grand Séminaire Ciné plein air et Dj Set

Vendredi 21 août 2026 de 20h à 23h.

Samedi 22 août 2026 de 20h à 23h. Parc du Grand Séminaire 72 rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Soirées familiales en plein air !

Un nouveau rendez-vous en soirée pour l’Été Marseillais les vendredis soirs DJ set et ciné plein-air les samedis.



Au Parc du Grand Séminaire



► Vendredi 21 août

Animations

DJ Set familial



► Samedi 22 août

Ciné plein-air



WALL•E D’Andrew Stanton États-Unis 2008 1h37 VF



WALL•E, le petit robot, est le dernier être sur Terre. 700 ans plus tôt, l’humanité a déserté, laissant à la petite machine le soin de nettoyer la Terre. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul… Sa vie s’apprête à être bouleversée avec l’arrivée d’une petite robote prénommée Eve. Tombant instantanément et éperdument amoureux d’elle, WALL•E va tout mettre en œuvre pour la séduire.



Infos pratiques



Accès au site à toute heure.

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Objets contondants, tranchants, bouteille en verre, casques, vélos… interdits.



Restauration

Pique-niques autorisés. Pas de restauration sur place.



Assises

Pas de chaises à disposition. Sièges personnels autorisés.



Réservations

Aucune réservation à faire. Merci de bien vouloir noter que la jauge d’accueil est limitée, pour des raisons de sécurité. .

Parc du Grand Séminaire 72 rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur grands-evenements@marseille.fr

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English :

Family-Friendly Outdoor Evenings!

L’événement Week-end Guinguette au Parc du Grand Séminaire Ciné plein air et Dj Set Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Ville de Marseille