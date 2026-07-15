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AGENDA · Marseille 14e Arrondissement

Week-end Guinguette au Parc du Grand Séminaire Ciné plein air et Dj Set Parc du Grand Séminaire Marseille 14e Arrondissement

vendredi 21 août 2026 · Parc du Grand Séminaire · Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Parc du Grand Séminaire
Adresse
72 rue Paul Coxe
Ville
13014 Marseille 14e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 14e Arrondissement

Week-end Guinguette au Parc du Grand Séminaire Ciné plein air et Dj Set

Vendredi 21 août 2026 de 20h à 23h.

Samedi 22 août 2026 de 20h à 23h. Parc du Grand Séminaire 72 rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22

Soirées familiales en plein air !
Un nouveau rendez-vous en soirée pour l’Été Marseillais les vendredis soirs DJ set et ciné plein-air les samedis.

Au Parc du Grand Séminaire

► Vendredi 21 août
Animations
DJ Set familial

► Samedi 22 août
Ciné plein-air

WALL•E D’Andrew Stanton États-Unis 2008 1h37 VF

WALL•E, le petit robot, est le dernier être sur Terre. 700 ans plus tôt, l’humanité a déserté, laissant à la petite machine le soin de nettoyer la Terre. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul… Sa vie s’apprête à être bouleversée avec l’arrivée d’une petite robote prénommée Eve. Tombant instantanément et éperdument amoureux d’elle, WALL•E va tout mettre en œuvre pour la séduire.

Infos pratiques

Accès au site à toute heure.
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Objets contondants, tranchants, bouteille en verre, casques, vélos… interdits.

Restauration
Pique-niques autorisés. Pas de restauration sur place.

Assises
Pas de chaises à disposition. Sièges personnels autorisés.

Réservations
Aucune réservation à faire. Merci de bien vouloir noter que la jauge d’accueil est limitée, pour des raisons de sécurité.   .

Parc du Grand Séminaire 72 rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   grands-evenements@marseille.fr

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English :

Family-Friendly Outdoor Evenings!

L’événement Week-end Guinguette au Parc du Grand Séminaire Ciné plein air et Dj Set Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Ville de Marseille

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