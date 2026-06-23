Le paradoxe de John Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

Le paradoxe de John

Du mercredi 7 au jeudi 8 octobre 2026 à partir de 21h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 21:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-07

Dans le cadre et en co-programmation avec le festival actoral

Chaque jeudi, un groupe d’ami·es un peu bizarres s’affaire à aménager une galerie d’art. En mode performance, ce fameux jour de la semaine, les voici déboulant en jeans et santiags, paré·es pour le grand western qu’est le monde de l’art, ses codes et ses délires. Au centre du jeu évolue un pseudo amateur d’art, organisateur de soirées poésie. Ses convives, triés sur le volet, sont invités à donner libre cours à leur créativité ils et elles expérimentent, bricolent, multiplient avec sérieux des interventions et inventions fantaisistes, et parfois bien déjantées !



La caricature est évidemment de la partie dans cette pièce décalée de Philippe Quesne. Il porte sur l’art cet univers inclassable et parfois peu accessible un regard sans concession, où le cynisme le dispute à la mélancolie. On doit la trame de ce texte puissant et ludique à la poétesse marseillaise Laura Vasquez. S’y mêlent des fragments de poésie de Paul Nougé, autre auteur fétiche du metteur en scène, qui nous délivre un pur moment de malicieuse délicatesse.



Soirée du 7 octobre précédée d’une lecture dans le Studio

Soirée du 8 octobre précédée d’une lecture sur le Plateau .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lagarefranche.org

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English :

As part of and in collaboration with the Actoral Festival

L’événement Le paradoxe de John Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille