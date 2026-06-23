La grande scène #1 Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

La grande scène #1

Mercredi 14 octobre 2026 à partir de 20h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Prenant place chaque année dans un lieu différent, La Grande Scène est un événement phare pour découvrir les jeunes écritures chorégraphiques d’aujourd’hui.

Portée par le réseau des Petites Scènes Ouvertes, elle rassemble artistes, professionnel·les et publics autour de créations émergentes. Cette saison, LE ZEF est heureux d’accueillir deux soirées ouvertes au public ainsi que des rencontres professionnelles, offrant un espace privilégié de découverte, d’échanges et de partage.



Construction et révolte d’un corps de la honte Alexandre Goyer

Extrait de 20 minutes

Ce trio est une traversée analytique et poétique du processus d’intériorisation de la honte, de son déploiement dans l’être et de l’empreinte qu’elle y laisse, de la façon dont elle taille les gestes, des espaces qu’elle empêche d’occuper, de la façon dont elle restreint les libertés de mouvement, aussi bien physiques que sociaux.

La honte devient le terreau de la révolte des corps, les interprètes imaginent d’autres constructions intimes et collectives et écrivent de nouveaux récits de réparation et de transformation.



Quatre trois ◇ △ Andrège Bidiamambu & Seren Kano

Extrait de 19 minutes

Pour cette première pièce cosignée, Andrège Bidiamambu et Seren Kano décident de créer un nouveau langage chorégraphique en se basant sur les fondamentaux du Locking le groove, la technique, les rythmiques… Ils invitent les spectateur·ices à partager une de leurs nombreuses conversations.



T’façon on est en 2012 Laurène Dambermont

Extrait de 12 minutes

S’inspirant de l’ère contemporaine du clash en ligne, Loraine Dambermont s’approprie ce phénomène, viriliste et surexposé, pour en extraire une matière chorégraphique brute et incisive. Elle brouille les codes du combat et fait surgir la puissance là où on ne l’attend pas.

Entre humour, frontalité et catharsis, la danse devient un langage direct capable de faire dialoguer matériaux, corps et imaginaires dans un même mouvement de fracas et de grâce. Les corps provoquent et s’affrontent dans une énergie explosive hyper synchronisée à la bande son, ce qui renforce de manière percutante le caractère surréaliste de la performance. Après un premier chapitre solo Toujours de 3/4 face!, ce deuxième volet de la trilogie Mes années bagarre poursuit son questionnement sur les enjeux de la banalisation de la violence, notamment sur les réseaux sociaux, à travers un ancrage populaire dans le paysage chorégraphique contemporain. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Held each year at a different venue, La Grande Scène is a flagship event for discovering today’s emerging choreographers.

L’événement La grande scène #1 Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille