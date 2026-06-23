Exposition Terre et Résistances Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

Exposition Terre et Résistances

Du 07/10 au 04/12/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Exposition visible le jours de représentations et spectacles au théâtre. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-07

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-10-07

Celine Croze, Jonas Wibaux & Alain Willaume

Tendance Floue

Exposition visible dans le hall 1h avant et après chaque représentation.

Celine Croze, Jonas Wibaux et Alain Willaume, trois membres du collectif Tendance Floue, sont invité•es à investir les murs du ZEF par la photographe et collaboratrice du ZEF Yohanne Lamoulère. Trois regards, trois territoires Venezuela, Afrique du Sud, France et autant de manières de faire exister la photographie comme l’expression d’une utopie possible, en résonance avec les Terres & Résistances qui traversent notre monde…



Relier les lieux à celles et ceux qui les habitent, documenter l’intime et le quotidien, alerter sur la violence et la fragilité du monde… Sur les murs, deux générations dialoguent. L’une photographie l’état du monde en se libérant des cadres de l’objectivisme, l’autre collecte les traces des luttes, dans des paysages où le vivant semble parfois s’être effacé. Au sein d’une même exposition se côtoient des habitant•es pris•es au piège d’une terre dévastée, des existences laissées en marge, d’autres qui oeuvrent à rendre la Terre plus désirable, se battent pour un avenir vivable…



Trois écritures photographiques en rupture avec les récits dominants qui nous transmettent leurs révoltes et leurs espoirs. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lagarefranche.org

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English :

Celine Croze, Jonas Wibaux & Alain Willaume

Tendance Floue

Exhibition open in the lobby 1 hour before and after each performance.

L’événement Exposition Terre et Résistances Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille