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AGENDA · Marseille 14e Arrondissement

Week-end Guinguette au Parc du Grand Séminaire Parc du Grand Séminaire Marseille 14e Arrondissement

vendredi 7 août 2026 · Parc du Grand Séminaire · Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Parc du Grand Séminaire
Adresse
72 rue Paul Coxe
Ville
13014 Marseille 14e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 14e Arrondissement

Week-end Guinguette au Parc du Grand Séminaire

Vendredi 7 août 2026 de 20h à 23h.

Samedi 8 août 2026 de 20h à 23h.

Vendredi 21 août 2026 de 20h à 23h.

Samedi 22 août 2026 de 20h à 23h. Parc du Grand Séminaire 72 rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08 2026-08-21 2026-08-22

Soirées familiales en plein air !
Un nouveau rendez-vous en soirée pour l’Été Marseillais les vendredis soirs DJ set et ciné plein-air les samedis.

Au Parc du Grand Séminaire

► Vendredi 7 août
Animations
DJ Set familial

► Samedi 8 août
Ciné plein-air

PRINCESSE MONONOKÉ
D’Hayao Miyazaki Japon 1997 2h15 VF
Japon, XVe siècle. Jadis protégée par des animaux géants, la forêt se dépeuple à cause de l’homme. Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Ashitaka quitte les siens et part à la recherche du dieu-cerf qui seul pourra défaire le sortilège qui lui gangrène le bras. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre Lady Eboshi, à la tête d’une communauté de forgerons, qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée par des loups, aussi appelée Princesse Mononoké , la princesse des spectres…

► Vendredi 21 août
Animations
DJ Set familial

► Samedi 22 août
Ciné plein-air

WALL•E D’Andrew Stanton États-Unis 2008 1h37 VF

WALL•E, le petit robot, est le dernier être sur Terre. 700 ans plus tôt, l’humanité a déserté, laissant à la petite machine le soin de nettoyer la Terre. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul… Sa vie s’apprête à être bouleversée avec l’arrivée d’une petite robote prénommée Eve. Tombant instantanément et éperdument amoureux d’elle, WALL•E va tout mettre en œuvre pour la séduire.   .

Parc du Grand Séminaire 72 rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   grands-evenements@marseille.fr

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English :

Family-Friendly Outdoor Evenings!

L’événement Week-end Guinguette au Parc du Grand Séminaire Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille

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