Soirée latino party & stand up Parc de Font Obscure Marseille 14e Arrondissement
Soirée latino party & stand up Parc de Font Obscure Marseille 14e Arrondissement mardi 4 août 2026.
Marseille 14e Arrondissement
Soirée latino party & stand up
Mardi 4 août 2026 de 17h à 21h. Parc de Font Obscure Avenue Prosper Mérimée Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-04 21:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Salsa, samba et rires au programme !Enfants
Initiez-vous aux danses latines avant de laisser la scène au stand-up pour une soirée pleine de chaleur, d’énergie et de fous rires. À partager en famille ou entre amis !
Salsa, samba et bonne humeur au programme !
Organisé en partenariat par les centres sociaux Malpassé, les Lilas, Flamants, Agora, Saint-Barthélemy, Saint-Just. .
Parc de Font Obscure Avenue Prosper Mérimée Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 66 61 59 centresocialmalpasse@orange.fr
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English :
Salsa, samba, and laughter are on the agenda!
L’événement Soirée latino party & stand up Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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