Soirée latino party & stand up Parc de Font Obscure Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

Soirée latino party & stand up

Mardi 4 août 2026 de 17h à 21h. Parc de Font Obscure Avenue Prosper Mérimée Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:00:00

fin : 2026-08-04 21:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Salsa, samba et rires au programme !Enfants

Initiez-vous aux danses latines avant de laisser la scène au stand-up pour une soirée pleine de chaleur, d’énergie et de fous rires. À partager en famille ou entre amis !



Salsa, samba et bonne humeur au programme !



Organisé en partenariat par les centres sociaux Malpassé, les Lilas, Flamants, Agora, Saint-Barthélemy, Saint-Just. .

Parc de Font Obscure Avenue Prosper Mérimée Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 66 61 59 centresocialmalpasse@orange.fr

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English :

Salsa, samba, and laughter are on the agenda!

L’événement Soirée latino party & stand up Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille