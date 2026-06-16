Les estivales du Parc de Font obscure Parc de Font obscure Marseille 14e Arrondissement
Les estivales du Parc de Font obscure Parc de Font obscure Marseille 14e Arrondissement lundi 3 août 2026.
Marseille 14e Arrondissement
Les estivales du Parc de Font obscure
Lundi 3 août 2026 de 10h à 13h. Parc de Font obscure Avenue Prosper Mérimée Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-03 13:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Venez créer, jouer et vous retrouver en famille !Enfants
Château gonflable, ateliers créatifs, jeux et tournoi de pétanque, ne ratez pas cette journée conviviale pour tous les âges au coeur du parc de Font obscure.
Venez créer, jouer et vous retrouver !
Organisé en partenariat avec les centres sociaux Malpassé, les Lilas, Flamants, Agora, Saint-Barthélemy, Saint-Just. .
Parc de Font obscure Avenue Prosper Mérimée Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 66 61 59 centresocialmalpasse@orange.fr
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Come create, play, and spend time with your family!
L’événement Les estivales du Parc de Font obscure Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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