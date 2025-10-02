À mes amours Adèle Zouane L’Atelier des arts vivants Changé

À mes amours Adèle Zouane

L’Atelier des arts vivants 2 Rue des Bordagers Changé Mayenne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21 21:40:00

Date(s) :

2026-03-21

Du premier baiser à la première fois, Adèle Zouane revit ses amours passés dans un seule-en-scène espiègle… qui donne envie d’aimer !

Ils s’appellent Jérémy, Bastien, Victor ou bien Pierre. Du CE2 à aujourd’hui, Adèle a aimé de nombreux garçons. À travers eux, avec les yeux d’une enfant, d’une adolescente puis d’une jeune femme en devenir, différents visages de l’amour ressurgissent au fil d’un récit nourri d’intime et d’archives personnelles.

L’amour le sujet a depuis toujours habité Adèle Zouane ! Et cela brille sur scène comme une évidence, tant son écriture empreinte d’une grande finesse et son jeu incarnent avec brio la valse des désirs et l’infini nuancier des sentiments. Virevoltant du rire à l’émotion, elle finit par toucher à l’universel et ravive au cœur des souvenirs chez chacune et chacun.

Tout public dès 12 ans .

L'Atelier des arts vivants 2 Rue des Bordagers Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire

English :

From the first kiss to the first time, Adèle Zouane relives her past loves in a mischievous one-woman show? that makes you want to love!

German :

Vom ersten Kuss bis zum ersten Mal: Adèle Zouane durchlebt ihre vergangenen Liebschaften in einer schelmischen Ein-Mann-Szene, die Lust auf Liebe macht!

Italiano :

Dal primo bacio alla prima volta, Adèle Zouane rivive i suoi amori passati in un malizioso one-woman-show che fa venire voglia di amare!

Espanol :

Del primer beso a la primera vez, Adèle Zouane revive sus amores pasados en un travieso espectáculo unipersonal… ¡que da ganas de amar!

