À petits pas Médiathèque Le Tréport
À petits pas Médiathèque Le Tréport mercredi 24 juin 2026.
Le Tréport
À petits pas
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Animation autour du lauréat du Grand Prix des petits pas . De 0 à 3 ans. Durée 1h. Sur inscription. .
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr
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English : À petits pas
L’événement À petits pas Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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