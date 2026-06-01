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À petits pas Médiathèque Le Tréport

À petits pas Médiathèque Le Tréport mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 18 Place de l'Église

Ville : 76470 Le Tréport

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Le Tréport

À petits pas

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:30:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Animation autour du lauréat du Grand Prix des petits pas . De 0 à 3 ans. Durée 1h. Sur inscription.   .

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88  mediatheque@ville-le-treport.fr

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English : À petits pas

L’événement À petits pas Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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