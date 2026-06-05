Concert La Frite Gourmande Le Tréport

Le Tréport

Concert

La Frite Gourmande Esplanade des Congés Payés Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert d’Aurélien, chanteur de variété à la Frite Gourmande. .

La Frite Gourmande Esplanade des Congés Payés Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie mac.lafritegourmande@gmail.com

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English : Concert

L’événement Concert Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers