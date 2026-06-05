Concert La Frite Gourmande Le Tréport
Concert La Frite Gourmande Le Tréport samedi 13 juin 2026.
Le Tréport
Concert
La Frite Gourmande Esplanade des Congés Payés Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concert d’Aurélien, chanteur de variété à la Frite Gourmande. .
La Frite Gourmande Esplanade des Congés Payés Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie mac.lafritegourmande@gmail.com
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English : Concert
L’événement Concert Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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