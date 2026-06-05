Le Tréport

La Tréporthèque Avenue Charles Gounod

Avenue Charles Gounod Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 16:30:00

fin : 2026-06-12 18:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Suivez-nous, les vendredis, à différents endroits selon les dates, afin de partager ensemble des

moments d’échanges, de lectures, de jeux. Durée 2h . Tout public . Accès libre. .

Avenue Charles Gounod Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 mediatheque@ville-le-treport.fr

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English : La Tréporthèque Avenue Charles Gounod

L’événement La Tréporthèque Avenue Charles Gounod Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers