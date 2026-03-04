À petits petons vers les histoires, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

À petits petons vers les histoires Mercredi 3 juin, 10h30 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T10:30:37+02:00 – 2026-06-03T11:00:37+02:00

Fin : 2026-06-03T10:30:37+02:00 – 2026-06-03T11:00:37+02:00

Assis, couchés ou confortablement lovés dans les bras d’un adulte, les tout-petits viennent découvrir des histoires.

Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie

© Sihem ATAMNIA