Palavas-les-Flots

À PIED D’ŒUVRE

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-22 2026-04-26

Séance cinéma À pied d’œuvre de Valérie Donzelli, Gilles Marchand (Durée 1h32)

À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie… .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English :

À pied d’uvre by Valérie Donzelli, Gilles Marchand (Running time: 1:32)

L’événement À PIED D’ŒUVRE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34