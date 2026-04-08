À PIED D’ŒUVRE Palavas-les-Flots
À PIED D’ŒUVRE Palavas-les-Flots dimanche 19 avril 2026.
Palavas-les-Flots
À PIED D’ŒUVRE
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-19 2026-04-22 2026-04-26
Séance cinéma À pied d’œuvre de Valérie Donzelli, Gilles Marchand (Durée 1h32)
À pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un homme qui renonce à son métier dont il ne comprend plus le sens pour se consacrer à sa véritable passion, l’écriture. Mais être publié ne veut pas dire gagner sa vie… .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English :
À pied d’uvre by Valérie Donzelli, Gilles Marchand (Running time: 1:32)
L’événement À PIED D’ŒUVRE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34
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