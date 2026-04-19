JUMPERS Palavas-les-Flots
JUMPERS Palavas-les-Flots mercredi 6 mai 2026.
Palavas-les-Flots
JUMPERS
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-20
Séance cinéma Jumpers de Daniel Chong (Durée 1h45)
Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute (littéralement !) sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière totalement inédite… en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor. .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English :
Screening of Jumpers by Daniel Chong (Running time: 1h45)
L’événement JUMPERS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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