Palavas-les-Flots

MAUVAISE PIOCHE

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-22

Séance cinéma Mauvaise pioche de Gérard Jugnot (Durée 1h32)

​Arrêté par erreur et confondu avec l’homme le plus recherché de France, Serge Martin, paisible retraité, devient la cible des médias. Pris dans un tourbillon sans fin, il va tout tenter pour prouver son innocence et retrouver sa vie… si c’est encore possible ! .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English :

Film screening of Gérard Jugnot’s Mauvaise pioche (Running time: 1:32)

L’événement MAUVAISE PIOCHE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34