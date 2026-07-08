AGENDA · Lauzerte
A Question of Taste La Galerie Garrigue Lauzerte
vendredi 10 juillet 2026 · La Galerie Garrigue · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
A Question of Taste
La Galerie Garrigue 26, rue de la garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-10
Exposition d’art présentée La Galerie Garrigue à Lauzerte
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La Galerie Garrigue 26, rue de la garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie
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English :
Art Exhibition Presented by La Galerie Garrigue in Lauzerte
L’événement A Question of Taste Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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