Cluedo Trouve le coupable Meurtre à Lauzerte mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte

Lauzerte

Cluedo Trouve le coupable Meurtre à Lauzerte

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Un corps retrouvé sans vie. 11 suspects. Enquêtez sur cette affaire de meurtre. Trouvez les indices et réunissez les preuves pour débusquer le coupable. Scénario fictif

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mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

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English :

A body found lifeless. 11 suspects. Investigate this murder case. Find clues and gather evidence to uncover the culprit. Fictional scenario

L’événement Cluedo Trouve le coupable Meurtre à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2025-01-08 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy