Cluedo Trouve le coupable Meurtre à Lauzerte mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte
Cluedo Trouve le coupable Meurtre à Lauzerte mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte vendredi 10 juillet 2026.
Lauzerte
Cluedo Trouve le coupable Meurtre à Lauzerte
mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Un corps retrouvé sans vie. 11 suspects. Enquêtez sur cette affaire de meurtre. Trouvez les indices et réunissez les preuves pour débusquer le coupable. Scénario fictif
.
mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A body found lifeless. 11 suspects. Investigate this murder case. Find clues and gather evidence to uncover the culprit. Fictional scenario
L’événement Cluedo Trouve le coupable Meurtre à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2025-01-08 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
À voir aussi à Lauzerte (Tarn-et-Garonne)
- Apéro concert au Puits de Jour Café musical le Puits de jour Lauzerte 26 avril 2026
- Spectacle jeune public La Symphonie de la Valise Salle des fêtes Lauzerte 28 avril 2026
- Visite guidée de la cité médiévale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte 29 avril 2026
- Jeu de piste L’énigme du lapin de Pâques Mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte 30 avril 2026
- Balades et randonnées Les moulins du Quercy Blanc à Lauzerte Lauzerte Tarn-et-Garonne 1 mai 2026