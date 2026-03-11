U Funk en concert lors du Jeudi Gourmand place des Cornières Lauzerte
U Funk en concert lors du Jeudi Gourmand place des Cornières Lauzerte jeudi 9 juillet 2026.
U Funk en concert lors du Jeudi Gourmand
place des Cornières Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
U Funk animera en musique la Place des Cornières à l’occasion du jeudi gourmand.
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place des Cornières Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr
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English :
U Funk will provide the musical entertainment at Place des Cornières on Gourmet Thursday.
L’événement U Funk en concert lors du Jeudi Gourmand Lauzerte a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy