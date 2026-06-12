AGENDA · Villenave-d'Ornon
A rebrousse-poil, Espace culturel Les Etoiles, Villenave-d’Ornon
samedi 31 octobre 2026 · Espace culturel Les Etoiles · Villenave-d'Ornon
Informations pratiques
A rebrousse-poil Samedi 31 octobre, 11h00 Espace culturel Les Etoiles Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T11:45:00+01:00
Fin : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T11:45:00+01:00
Spectacle jeune public à partir de 5 ans
Espace culturel Les Etoiles 7 rue Colette Besson 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Monia Lyorit
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