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AGENDA · Villenave-d'Ornon

A rebrousse-poil, Espace culturel Les Etoiles, Villenave-d’Ornon

samedi 31 octobre 2026 · Espace culturel Les Etoiles · Villenave-d'Ornon

A rebrousse-poil, Espace culturel Les Etoiles, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Espace culturel Les Etoiles
Adresse
7 rue Colette Besson 33140 Villenave d'Ornon
Ville
33140 Villenave-d'Ornon
Département
Gironde

A rebrousse-poil Samedi 31 octobre, 11h00 Espace culturel Les Etoiles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T11:45:00+01:00
Fin : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T11:45:00+01:00

Spectacle jeune public à partir de 5 ans

Espace culturel Les Etoiles 7 rue Colette Besson 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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