A rebrousse-poil, Espace culturel Les Etoiles, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

A rebrousse-poil Samedi 31 octobre, 11h00 Espace culturel Les Etoiles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T11:45:00+01:00

Fin : 2026-10-31T11:00:00+01:00 – 2026-10-31T11:45:00+01:00

Spectacle jeune public à partir de 5 ans

Espace culturel Les Etoiles 7 rue Colette Besson 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Monia Lyorit