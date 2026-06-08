Capbreton

À Stéphane Grapelli My love Grapelli /Festival Tout’art

Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Trio qui retrace les années marquantes de la carrière internationale de l’éternel parisien Stéphane Grapelli

Trio qui retrace les années marquantes de la carrière internationale de l’éternel parisien Stéphane Grapelli .

Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 13 75

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English : À Stéphane Grapelli My love Grapelli /Festival Tout’art

A trio that retraces the key years in the international career of the eternal Parisian: Stéphane Grapelli

L’événement À Stéphane Grapelli My love Grapelli /Festival Tout’art Capbreton a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI LAS